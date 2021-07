Fdi | Rocca | Raggi deve predisporre immediatamente piano trasporti

Advertising

FratellidItalia : RT @vocedelpatriota: Scuola, Rocca (FdI): la Sindaca Raggi deve predisporre subito un piano trasporti - vocedelpatriota : Scuola, Rocca (FdI): la Sindaca Raggi deve predisporre subito un piano trasporti -

Ultime Notizie dalla rete : Fdi Rocca

RomaDailyNews

L'amministrazione comunale in questi anni non è stata in grado di prendere in mano la situazione, probabilmente perché manca la volontà politica dell'attuale Giunta Sala", conclude. (fonte ...A Lanciano fibrillazioni nel centrodestra: dopo una lunga trattativa,ha tagliato la testa al ... Dogliola, Fara San Martino, Lama dei Peligni, Lentella, Pennadomo, Pietraferrazzana, Quadri,...Elezioni amministrative, i candidati alla carica di sindaco sullo scacchiere abruzzese. Centrodestra, centrosinistra e tanto civismo, ma non mancano le incertezze.Roma brucia ancora. Fiamme in via Anagnina, nella zona sud-est della città dove nella giornata di domenica un incendio ha incenerito alberi e sterpaglie a ridosso della strada, non lontano dai cassone ...