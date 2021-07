De Paul: “Un sogno giocare nell’Atletico Madrid. Darà tutto…” (Di mercoledì 28 luglio 2021) Tramite i canali ufficiali dell’Atletico Madrid, l’ex Udinese Rodrigo De Paul ha rilasciato le sue prime dichiarazioni con la nuova squadra. Rodrigo De Paul. La entrevista ?? pic.twitter.com/Xkwpl8Yk8z — ???? CAMPEONES ???? (@Atleti) July 27, 2021 L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: De Paul, svolto stamattina il primo allenamento con l’Atletico Madrid Chelsea-Atletico Madrid: probabili formazioni, quote e pronostico Calciomercato Juventus: due centrocampisti per Allegri Dalla Spagna: spunta ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 28 luglio 2021) Tramite i canali ufficiali dell’Atletico, l’ex Udinese Rodrigo Deha rilasciato le sue prime dichiarazioni con la nuova squadra. Rodrigo De. La entrevista ?? pic.twitter.com/Xkwpl8Yk8z — ???? CAMPEONES ???? (@Atleti) July 27, 2021 L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: De, svolto stamattina il primo allenamento con l’AtleticoChelsea-Atletico: probabili formazioni, quote e pronostico Calciomercato Juventus: due centrocampisti per Allegri Dalla Spagna: spunta ...

Advertising

cuyper_paul : RT @teatrolafenice: ?? Anche la musica ha le sue stagioni e naviga sulle nostre suggestioni. Questo è un estratto dallo Scherzo del ‘Sogno d… - maxcomper : -Sai una cosa, Paul? Non ho alcun sogno che duri da diciotto anni, perché ero una bambina diciotto anni fa. E se vo… - matteo27213289 : RT @ArmandoAreniell: Inter, non solo Milinkovic-Savic: il sogno di Conte sarebbe Paul Pogba - snorristorluson : Riscoprire un vecchio disco. Paul Kantner e Grace Slick con quasi tutti gli Starship e un po' di San Francisco. Era… - _danimanni : RT @ArmandoAreniell: Inter, non solo Milinkovic-Savic: il sogno di Conte sarebbe Paul Pogba -