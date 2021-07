Canottaggio, 1° positivo italiano. Poi la porcheria inglese: medaglia di bronzo e rissa al traguardo. Vendetta per Wembley? (Di mercoledì 28 luglio 2021) È successo di tutto, per il 4 senza italiano. Una notte folle. Prima, il cambio dell'equipaggio all'ultimo per la positività di Bruno Rosetti (nonostante la doppia dose di vaccino), sostituito davvero all'ultimo secondo da Marco Di Costanzo. Poi la gara, una pessima partenza e l'impresa sfiorata: arrivo in volata che vale la replica del bronzo già ottenuto a Rio 2016. Ma all'arrivo, gli azzurri, erano furibondi. Tanto che è scattata la rissa con l'equipaggio inglese: "Ci sono venuti addosso di proposito" ha urlato Matteo Lodo, furibondo e trattenuto con enorme fatica dai suoi compagni. "Ci hanno quasi speronato mentre ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 luglio 2021) È successo di tutto, per il 4 senza. Una notte folle. Prima, il cambio dell'equipaggio all'ultimo per la positività di Bruno Rosetti (nonostante la doppia dose di vaccino), sostituito davvero all'ultimo secondo da Marco Di Costanzo. Poi la gara, una pessima partenza e l'impresa sfiorata: arrivo in volata che vale la replica delgià ottenuto a Rio 2016. Ma all'arrivo, gli azzurri, erano furibondi. Tanto che è scattata lacon l'equipaggio: "Ci sono venuti addosso di proposito" ha urlato Matteo Lodo, furibondo e trattenuto con enorme fatica dai suoi compagni. "Ci hanno quasi speronato mentre ...

