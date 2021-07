Callipo: primo semestre in crescita con +12,5% (Di mercoledì 28 luglio 2021) Callipo, azienda calabrese con una storia di 108 anni nelle conserve ittiche di qualità, ha registrato, al 30 giugno 2021, un fatturato pari a 37.438.168 euro in crescita del 12,5% rispetto allo stesso periodo del 2020. Un risultato che conferma il trend positivo che l’azienda segue in modo costante, anno dopo anno, chiudendo con il segno ‘+’ anche il 2020 con un fatturato di 67.409.064 euro in aumento del 7,6% rispetto al 2019. Performance importanti frutto di una strategia di sviluppo mirata alla diversificazione sia dei canali di vendita che dei prodotti e nel 2020 si è scelto di puntare ulteriormente in questa direzione ampliando l’offerta anche a ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 28 luglio 2021), azienda calabrese con una storia di 108 anni nelle conserve ittiche di qualità, ha registrato, al 30 giugno 2021, un fatturato pari a 37.438.168 euro indel 12,5% rispetto allo stesso periodo del 2020. Un risultato che conferma il trend positivo che l’azienda segue in modo costante, anno dopo anno, chiudendo con il segno ‘+’ anche il 2020 con un fatturato di 67.409.064 euro in aumento del 7,6% rispetto al 2019. Performance importanti frutto di una strategia di sviluppo mirata alla diversificazione sia dei canali di vendita che dei prodotti e nel 2020 si è scelto di puntare ulteriormente in questa direzione ampliando l’offerta anche a ...

