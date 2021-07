Xbox Game Pass, per Shawn Layden è dura produrre grandi giochi con 9,99 dollari – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di martedì 27 luglio 2021) Shawn Layden, ex presidente dei Sony Worldwide Studios, ha detto in un’intervista che a suo avviso è dura produrre giochi ad alto budget con un abbonamento da 9,99 dollari al mese.. Xbox Game Pass è sostenibile o meno? Molti se lo sono chiesto, e l’idea di Shawn Layden è che sia davvero complicato produrre giochi ad alto budget sulla base di un abbonamento che costa solo 9,99 dollari al mese. Dopo aver lasciato il ruolo di presidente dei Sony Worldwide ... Leggi su helpmetech (Di martedì 27 luglio 2021), ex presidente dei Sony Worldwide Studios, ha detto in un’intervista che a suo avviso èad alto budget con un abbonamento da 9,99al mese..è sostenibile o meno? Molti se lo sono chiesto, e l’idea diè che sia davvero complicatoad alto budget sulla base di un abbonamento che costa solo 9,99al mese. Dopo aver lasciato il ruolo di presidente dei Sony Worldwide ...

Advertising

GamingTalker : Microsoft Flight Simulator è disponibile da oggi su Xbox Series X/S, è incluso in Game Pass - GameXperienceIT : Microsoft Flight Simulator è atterrato su Xbox Series X|S e Xbox Game Pass per console - Multiplayerit : Xbox Game Pass, per Shawn Layden è dura produrre grandi giochi con 9,99 dollari - spaziogames : Il commento di Shawn Layden su #XboxGamePass - infoitscienza : Xbox Game Pass, luglio 2021: la seconda mandata di giochi per gli abbonati – RubricaVideogiochi per PC e console |… -