Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2021 ore 15:30 (Di martedì 27 luglio 2021) Viabilità DEL 27 LUGLIO 2021 ORE 15.20 ERICA TERENZI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; TRAFFICO TUTTO SOMMATO SCORREVOLE SULLE STRADE REGIONALI, AD ECCEZIONE DELLA PONTINA DOVE SIS TA IN FILA TRA VIA DI TRIGORIA E CASTEL DI DECIMA, A CAUSA DI LAVORI VERSO IL RACCORDO ANULARE. PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA Roma CIVITA VITERBO SONO IN CORSO LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA NELLA STAZIONE DI ACQUA ACETOSA: FINO A DOMENICA 8 AGOSTO LA CIRCOLazioNE E’ SOSPESA TRA LE STAZIONI DI SAXA RUBRA E FLAMINIO; SULLA TRATTA ... Leggi su romadailynews (Di martedì 27 luglio 2021)DEL 27 LUGLIOORE 15.20 ERICA TERENZI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; TRAFFICO TUTTO SOMMATO SCORREVOLE SULLE STRADE REGIONALI, AD ECCEZIONE DELLA PONTINA DOVE SIS TA IN FILA TRA VIA DI TRIGORIA E CASTEL DI DECIMA, A CAUSA DI LAVORI VERSO IL RACCORDO ANULARE. PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEACIVITA VITERBO SONO IN CORSO LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA NELLA STAZIONE DI ACQUA ACETOSA: FINO A DOMENICA 8 AGOSTO LA CIRCONE E’ SOSPESA TRA LE STAZIONI DI SAXA RUBRA E FLAMINIO; SULLA TRATTA ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Notte dell'Opera a Macerata, vietata somministrazione bevande in contenitori di vetro o alluminio ...locale ha emesso un provvedimento che dispone importanti modifiche alla sosta e alla viabilità ... che potrà comunque accedere ai Giardini Diaz da piazza Pizzarello) sul percorso: Via Roma " Via Issy ...

Comune Roma: iniziano lavori stradali intorno Policlinico Gemelli Roma " Sono iniziati i lavori di riorganizzazione della viabilità attorno al Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS e all'Università Cattolica del Sacro Cuore. L'intervento consentirà di rendere ...

