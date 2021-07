Traffico Roma del 27-07-2021 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 27 luglio 2021) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati l’appuntamento con ilal momento abbiamo rallentamenti e code attenti sulla Pontina nelle due direzioni tra Pomezia e Castel di Decima versoe nella zona Spinaceto direzione Latina per lavori in corso rallentamenti per lavori che ritroviamo anche a nord della capitale sulla via Flaminia in direzione ditra il cimitero di Prima Porta e il bivio per la Tiberina proseguendo code transaction rubrae via dei Due Ponti direzione Corso di Francia in tangenziale si sta in fila lungo via del Foro Italico tra via Salaria via dei Campi Sportivi direzione Stadio Olimpico ...