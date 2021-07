Sondaggi elettorali SWG | in netto recupero Forza Italia e Movimento 5 stelle

(Di martedì 27 luglio 2021) Gli ultimidi SWG delineano un’ulteriore accorciamento delle distanze tra i partiti maggiori, con i primi tre che perdono terreno e gli inseguitori che crescono. In particolare Fratelli d’, sempre primo, scende al 20,3%, cedendo due decimali. A brevissima distanza la Lega, che si ferma al 20%, un altro valore minimo per il partito. Giù, del 0,3%, anche il PD, mentre ilfa un balzo, recuperando ben sei decimali in sette giorni, portandosi al 15,8%. Si tratta dell’effetto della pace conclusa tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte, dopo ...

