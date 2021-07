Serie A, Gravina pronto a presentare una nuova riforma: i dettagli (Di martedì 27 luglio 2021) Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport nella giornata di oggi il presidente della FIGC Gabriele Gravina presenterà in Consiglio Federale una bozza del suo progetto volto alla sostenibilità del sistema calcio che riparte da una riforma che prevederebbe il taglio delle squadre in Serie A dalle attuali 20 a 18, con due retrocessioni anziché tre a cominciare dalla stagione 2024-2025. Al momento il nuovo format non ha raccolto molti consensi, molte società sono scettiche soprattutto per l'ovvio taglio dei ricavi. La Federazione non vuole comunque forzare la mano e nel caso in cui la Lega dovesse mostrarsi contraria come in ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 27 luglio 2021) Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport nella giornata di oggi il presidente della FIGC Gabrielepresenterà in Consiglio Federale una bozza del suo progetto volto alla sostenibilità del sistema calcio che riparte da unache prevederebbe il taglio delle squadre inA dalle attuali 20 a 18, con due retrocessioni anziché tre a cominciare dalla stagione 2024-2025. Al momento il nuovo format non ha raccolto molti consensi, molte società sono scettiche soprattutto per l'ovvio taglio dei ricavi. La Federazione non vuole comunque forzare la mano e nel caso in cui la Lega dovesse mostrarsi contraria come in ...

