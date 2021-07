Sardegna, una terra che brucia. La testimonianza di Francesco: “Il volto di chi lotta oltre ogni sforzo” (Di martedì 27 luglio 2021) “Questo è il volto di chi da giorni sta lottando oltre ogni sforzo per contenere un incendio enorme” ha scritto Francesco Cocco, 42 anni, uno dei tantissimi Vigili del Fuoco impegnati notte e giorno per placare le fiamme in Sardegna. In migliaia hanno condiviso la foto di Francesco, che con il suo volto e le lacrime negli occhi rappresenta il dolore che ha colpito un’intera comunità. La sua testimonianza l’ha rilasciata a castedduonline.it : “Con i colleghi siamo stati a Cuglieri, poi a Flossio. Poi ancora a Cuglieri, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 27 luglio 2021) “Questo è ildi chi da giorni standoper contenere un incendio enorme” ha scrittoCocco, 42 anni, uno dei tantissimi Vigili del Fuoco impegnati notte e giorno per placare le fiamme in. In migliaia hanno condiviso la foto di, che con il suoe le lacrime negli occhi rappresenta il dolore che ha colpito un’intera comunità. La sual’ha rilasciata a castedduonline.it : “Con i colleghi siamo stati a Cuglieri, poi a Flossio. Poi ancora a Cuglieri, ...

Advertising

nicola_pinna : Sto riattraversando ora le strade devastate dagli #incendi che hanno piegato il cuore della #Sardegna: una via cruc… - insopportabile : Tre comuni colpiti (Cuglieri, Tresnuraghes e Santu Lussurgiu) informano sulle loro esigenze. Una prima raccolta fon… - Greenpeace_ITA : Quello che sta accadendo in #Sardegna è una tragedia devastante e le immagini che stiamo vedendo fanno provare solo… - Morgholoth : RT @Iperbole_: La Lega ha avviato una raccolta fondi per i danni degli incendi in Sardegna invitando a fare bonifici 'sul conto intestato a… - giada_atzeni : RT @StalkerAnsya: La sardegna va a fuoco, le persone perdono casa e tutto, gli agricoltori perdono il raccolto e non potranno coltivare nul… -