Rapporto Confartigianato: imprese siciliane in ripresa ma servono sostegni (Di martedì 27 luglio 2021) Crescono le opportunità di lavoro, si riduce la contrazione dei ricavi, aumenta la mobilità delle persone negli esercizi commerciali e l'export delle micro e piccole imprese segna un +1,1% nei primi tre mesi del 2021 rispetto allo stesso periodo del 2019. È un fotografia in chiaroscuro quella scattata dall'Osservatorio economico regionale di Confartigianato Sicilia, in il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia.

