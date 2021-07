Programmi TV di stasera, martedì 27 luglio 2021. Resa dei conti per Temptation Island (Di martedì 27 luglio 2021) Filippo Bisciglia Rai1, ore 21.25: Carramba! Che SorpResa – Replica continua l’omaggio all’artista “più amata dagli italiani”. Rai1 fa rivivere alcuni tra i momenti più belli dello show andato in onda per la prima volta nel 1995, che ha fatto registrare un successo straordinario dagli studi della Rai dell’Auditorium del Foro Italico. Lo show che mette lo spettatore al centro della narrazione televisiva e che ha fatto la storia della tv di fine secolo viene riproposto nella sua formula originale, dove Raffaella Carrà è stata capace di aggiungere delicatezza alle storie dei singoli realizzandone i desideri. Rai2, ore 21.20: Olimpiadi Tokyo ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 27 luglio 2021) Filippo Bisciglia Rai1, ore 21.25: Carramba! Che Sorp– Replicanua l’omaggio all’artista “più amata dagli italiani”. Rai1 fa rivivere alcuni tra i momenti più belli dello show andato in onda per la prima volta nel 1995, che ha fatto registrare un successo straordinario dagli studi della Rai dell’Auditorium del Foro Italico. Lo show che mette lo spettatore al centro della narrazione televisiva e che ha fatto la storia della tv di fine secolo viene riproposto nella sua formula originale, dove Raffaella Carrà è stata capace di aggiungere delicatezza alle storie dei singoli realizzandone i desideri. Rai2, ore 21.20: Olimpiadi Tokyo ...

braydenmarval : stasera avevo promesso di non bere, dato che devo già spaccarmi nuovamente domani, ma a volte la vita è così. progr… - CABRERA78s : anche stasera guardanding programma della carrà dove fanno le sorprese e soffro perché immagino la stessa cosa con… - CamIsASunflower : x: “Camilla esci stasera?” io: “no mi spiace, ho già dei programmi” i programmi: #Temptationsisland - La_sberg : Ma scusate ma pure stasera ma come ma lo vedete cosa succede a far finire i programmi alle 2 di notte noi che ci ad… - AriannaAmbrosi0 : RT @_Techetechete: E dopo tutti questi debutti, non è finita: su RaiPlay “Stasera mi butto” con Gigi Sabani vide l’esordio di molti persona… -