"Ormai è deciso". Massimo Giletti, dopo le pesanti voci di uscita arriva la notizia ufficiale (Di martedì 27 luglio 2021) Massimo Giletti torna a far parlare di sé. Per il conduttore non è stata una stagione semplice con i rapporti a La7 con alcuni colleghi che si sono logorati. "Mi aspettavo un po' di sostegno all'inizio dai colleghi più vicini, un messaggio di quelli banali, da Lilli Gruber, da Giovanni Floris, da Corrado Formigli, ma da loro nemmeno un messaggio di quelli banali, gli unici a sostenermi con messaggi affettuosi sono stati Myrta Merlino e Mentana". "Se non lo sentono fanno bene a non farlo, ma è un segnale della solitudine in cui tu vivi e queste cose qua uno non le dimentica". Massimo Giletti che sembrava a un passo dalla ...

