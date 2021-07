Morto Joey Jordison | fondatore e batterista degli Slipknot

(Di martedì 27 luglio 2021) Si è spento stanotte all’età di 46 anni, exdella band metalnonchédella stessa.A darne l’annuncio è stata la famiglia, che ha rilasciato la seguente dichiarazione: Siamo addolorati nel condividere la notizia che, prolifico, musicista e artista èpacificamente nel sonno il 26 luglio 2021. Aveva 46 anni. La morte dici ha lasciato con il cuore vuoto e sentimenti di indescrivibile dolore. Per coloro che conoscevano, ...

Joey Jordison, l'ex batterista e co-fondatore degli Slipknot, è morto a soli 46 anni. La causa della morte non è stata rivelata. Di seguito il comunicato diffuso dalla sua famiglia. "Siamo addolorati ...
Joey Jordison, batterista degli Slipknot dal 1995 al 2013 e autore di molti pezzi della band dell'Iowa, è morto all'età di 46 anni. La famiglia del musicista non ha specificato le cause del decesso. " ...