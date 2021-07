Lilibet Diana inserita finalmente nella linea di successione sul sito della Royal Family

Advertising

VelvetMagIta : #LilibetDiana inserita finalmente nella linea di successione sul sito della Royal Family #VelvetMag #Velvet - fisco24_info : La figlia di Harry e Meghan aggiunta a linea successione reale: Lilibet Diana è l'ottava al trono britannico - infoitcultura : Harry e Meghan, Lilibet Diana ancora fuori dalla linea di successione - infoitcultura : Harry e Meghan, la secondogenita Lilibet Diana ancora fuori dalla linea di successione - infoitcultura : Lilibet Diana fuori dalla linea di successione? La casa reale risolve la situazione -

Ultime Notizie dalla rete : Lilibet Diana

"Lili"è finalmente comparsa nell'elenco ufficiale dei Windsor sul sito web della famiglia reale . Era il 4 giugno quando al Santa Barbara Cottage Hospital in California veniva alla luce ...Harry e Meghan:è stata finalmente inserita nella linea di successione al trono Possono tirare un sospiro di sollievo. A quasi due mesi dalla nascita, la loro secondogenita figura nell'elenco ufficiale ...La secondogenita dei Sussex, ottava in linea di successione al trono britannico, a oltre sette settimane dalla nascita è finalmente comparsa sul sito Web della famiglia reale. Per altri royal baby, co ...Lilibet dovrebbe essere l’ottava nella linea di successione e invece il suo nome non compare nemmeno nell’elenco. Arriva la star di Uomini e Donne. Royal Family: Lilibet ancora fuori dalla linea di su ...