In Cina stanno per accendere il primo reattore nucleare ai sali fusi di torio (Di martedì 27 luglio 2021) Il torio è meno raro di uranio e plutonio e ha una radiotossicità più bassa. In Cina sperano di usarlo per alimentare il primo reattore al mondo a sali fusi, che non ha bisogno di acqua per refrigerante e solidifica il combustibile se esposto all’aria.... Leggi su dday (Di martedì 27 luglio 2021) Ilè meno raro di uranio e plutonio e ha una radiotossicità più bassa. Insperano di usarlo per alimentare ilal mondo a, che non ha bisogno di acqua per refrigerante e solidifica il combustibile se esposto all’aria....

Advertising

acidopalmitico : @possodirti Manco secondo me perché siamo sull'attrezzi più ostico, mentre la Francia e la Cina stanno al volteggio quindi - __JosephineC : @ErsyC @RaiDue Tranquilla, anche su Dazn non le stanno facendo vedere perché la regia internazionale inquadra solo Usa, Cina e Russia. - gaiacastoldi : @aaudreydehaan Anche la Cina non è messa benissimo! Stanno facendo un sacco di errori - NamasteDavide : @FedeObliqua Purtroppo non le stanno mostrando molto, è quasi la fine della seconda turnazione e ho visto un solo e… - _CarlottaMiller : Draghi mi stai minacciando Che mi ammazzi se non mi faccio stuprare da voi e Giacomino Draghi family Farete una… -