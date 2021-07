Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, anticipazioni oggi 27 luglio (Di martedì 27 luglio 2021) Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, anticipazioni oggi martedì 27 luglio. La mamma della piccola Anna sta bene: i coniugi Conti la incontrano ma lei non ne vuole sapere della figlioletta. Marcello e Salvatore cercano un’idea per aumentare gli introiti della Caffetteria. Pietro Abbate torna sulla scena ed è più agguerrito che mai. Marina scopre i problemi economici che affliggono Fabrizio. Il Paradiso delle Signore Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 27 luglio 2021) Ile Unalmartedì 27. La mamma della piccola Anna sta bene: i coniugi Conti la incontrano ma lei non ne vuole sapere della figlioletta. Marcello e Salvatore cercano un’idea per aumentare gli introiti della Caffetteria. Pietro Abbate torna sulla scena ed è più agguerrito che mai. Marina scopre i problemi economici che affliggono Fabrizio. IlArticolo completo: dal blog SoloDonna

