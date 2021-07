E’ appena morto Gianni Nazzaro (Di martedì 27 luglio 2021) E' morto al Policlinico Gemelli di Roma Gianni Nazzaro, cantante e attore. Il 72enne era gravemente malato. Nato a Napoli il 27 ottobre 1948, è stato tra i protagonisti della musica leggera anni 70. Tra le sue hit "Quanto è bella lei", "L'amore è una colomba", "Non voglio innamorarmi mai", "A modo mio", "In fondo all'anima". A dare l'annuncio è stata Paola Delli Colli sulla pagina social del "Festival Italia in musica". "Ciao carissimo Gianni - si legge nel messaggio - con te se ne va un grande professionista della musica e un amico di tanti noi. Ci mancherai". Per ben sei volte in gara al Festival di Sanremo, ... Leggi su howtodofor (Di martedì 27 luglio 2021) E'al Policlinico Gemelli di Roma, cantante e attore. Il 72enne era gravemente malato. Nato a Napoli il 27 ottobre 1948, è stato tra i protagonisti della musica leggera anni 70. Tra le sue hit "Quanto è bella lei", "L'amore è una colomba", "Non voglio innamorarmi mai", "A modo mio", "In fondo all'anima". A dare l'annuncio è stata Paola Delli Colli sulla pagina social del "Festival Italia in musica". "Ciao carissimo- si legge nel messaggio - con te se ne va un grande professionista della musica e un amico di tanti noi. Ci mancherai". Per ben sei volte in gara al Festival di Sanremo, ...

