CorSport | mercato Napoli | per sostituire Demme si valuta un prestito

(Di martedì 27 luglio 2021) Con l’infortunio di, ilnon acquisterà sulun nuovo centrocampista. L’idea è piuttosto quella di affidarsi ad un. Non ci si vuole trovare, ad ottobre, quando il centrocampista rientrerà in squadra, con eccedenza di organico e di gestione. Il Corriere dello Sport scrive: “I tempi di recupero disono noti, con o senza intervento serviranno comunque dai due ai tre mesi, e quindi un summit necessario, anzi, indispensabile, indirizzerà verso una strategia di intervento. Ilha una serie di opzioni ed ha pure la consapevolezza che poi, ad ottobre, non ...

Advertising

CorSport : “#Pjanic alla Juve, con il Barcellona si lavora sulla formula” ?? - napolista : Il Napoli non vuole ritrovarsi ad ottobre, al ritorno del centrocampista, con eccedenza di organico e di gestione - CorSport : “#Pjanic alla Juve, con il Barcellona si lavora sulla formula” ?? - TotoAzzurro : @Napoli_Report @CorSport Quest’anno il mercato è condizionato dal covid più dello scorso anno. Eccetto i club degli… - CorSport : #Lazio-#Basic, ci siamo: i dettagli dell’operazione -

Ultime Notizie dalla rete : CorSport mercato

Milan News

Il Napoli non andrà sulper sostituire Demme, anche se potrebbe saltare tra le 7 e le 10 partite. I 3 giocatori candidati a essere valutati per la prima squadra sono Folorunsho, Zanoli e ...Del resto, anche se Fabian è sul, non ci sono offerte significative che lascino pensare ad un possibile addio.Con l’infortunio di Demme, il Napoli non acquisterà sul mercato un nuovo centrocampista. L’idea è piuttosto quella di affidarsi ad un prestito. Non ci si vuole trovare, ad ottobre, quando il ...CR7, show e mistero”, titola l’edizione odierna del Corriere dello Sport. Il portoghese è tornato alla Continassa, tra gli applausi e i cori dei tifosi ma il futuro ...