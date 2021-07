Vaccini covid, Codacons: dopo Burioni, 'siluro' a Bassetti (Di lunedì 26 luglio 2021) Roma, 26 lug. (Adnkronos Salute) - Il Codacons replica duramente all'infettivologo Matteo Bassetti, che oggi in un'intervista ad Adnkronos Salute ha definito "paradossale" la denuncia dell'associazione contro Roberto Burioni. "Quello che è davvero paradossale è che Bassetti non abbia minimamente compreso che la nostra denuncia non era certo contro i Vaccini, ma contro Burioni -spiega il Codacons - Denunciare un medico che cede agli insulti e alla volgarità sui social network, e che così facendo danneggia la campagna in favore dei Vaccini, non ha niente a ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021) Roma, 26 lug. (Adnkronos Salute) - Ilreplica duramente all'infettivologo Matteo, che oggi in un'intervista ad Adnkronos Salute ha definito "paradossale" la denuncia dell'associazione contro Roberto. "Quello che è davvero paradossale è chenon abbia minimamente compreso che la nostra denuncia non era certo contro i, ma contro-spiega il- Denunciare un medico che cede agli insulti e alla volgarità sui social network, e che così facendo danneggia la campagna in favore dei, non ha niente a ...

