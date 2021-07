Riccardo Muti torna al Conservatorio di San Pietro a Majella di Napoli per festeggiare i suoi 80 anni (Di lunedì 26 luglio 2021) Il 28 luglio Riccardo Muti compie 80 anni. E si avvia a festeggiarli – tra critiche alla classe dirigente e appelli sulla cultura – affrontando per la prima volta una partitura imponente e difficile come quella della “Missa Solemnis” di Beethoven, che dirigerà il 13, 15 e 16 agosto al Festival di Salisburgo, alla guida dei Wiener Philharmoniker, un’orchestra cui è legato da sempre. La prima ci sarà una celebrazione nel suo “tempio” napoletano, il Conservatorio di San Pietro a Majella, venerdì prossimo. (Nella foto, una sua precedente visita nel 2014) Riccardo ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 26 luglio 2021) Il 28 lugliocompie 80. E si avvia a festeggiarli – tra critiche alla classe dirigente e appelli sulla cultura – affrontando per la prima volta una partitura imponente e difficile come quella della “Missa Solemnis” di Beethoven, che dirigerà il 13, 15 e 16 agosto al Festival di Salisburgo, alla guida dei Wiener Philharmoniker, un’orchestra cui è legato da sempre. La prima ci sarà una celebrazione nel suo “tempio” napoletano, ildi San, venerdì prossimo. (Nella foto, una sua precedente visita nel 2014)...

