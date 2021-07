Povia: ”Noi come ebrei in campi di sterminio, loro avevano numero noi Pass” (Di lunedì 26 luglio 2021) ”Gli ebrei avevano un pigiama e un numero di riconoscimento, noi un Pass per entrare nei luoghi pubblici. Ecco perché sulle mie pagine ho lanciato l’idea di fare concerti privati, come nei regimi”. Così Povia all’Adnkronos sull’obbligo di Green Pass per accedere ad alcuni luoghi aperti al pubblico, tra cui ristoranti, bar e palestre. ”Il Green Pass è l’ennesima stupidata, inutile – prosegue – La gente sarà libera di contagiarsi lo stesso, è discriminatorio e non risolve niente”. E sul vaccino aggiunge: ”L’ultimo che ho fatto poco tempo fa è quello contro ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 26 luglio 2021) ”Gliun pigiama e undi riconoscimento, noi unper entrare nei luoghi pubblici. Ecco perché sulle mie pagine ho lanciato l’idea di fare concerti privati,nei regimi”. Cosìall’Adnkronos sull’obbligo di Greenper accedere ad alcuni luoghi aperti al pubblico, tra cui ristoranti, bar e palestre. ”Il Greenè l’ennesima stupidata, inutile – prosegue – La gente sarà libera di contagiarsi lo stesso, è discriminatorio e non risolve niente”. E sul vaccino aggiunge: ”L’ultimo che ho fatto poco tempo fa è quello contro ...

atominobipbip : Povia: ''Noi come ebrei in campi di sterminio, loro avevano numero noi Pass'' quando avete problemi di autostima, p… - IsaSalis : RT @F4Fake2: 'COVID: POVIA,'NOI COME EBREI IN CAMPI DI STERMINIO, LORO AVEVANO NUMERO NOI PASS'. Credo più de questa nessuno potrà mai dì n… - Simoneristori5 : Anche a me sto governo fa ribrezzo, ma ora povia non esagerare. - StraNotizie : Povia: ''Noi come ebrei in campi di sterminio, loro avevano numero noi Pass'' - F4Fake2 : 'COVID: POVIA,'NOI COME EBREI IN CAMPI DI STERMINIO, LORO AVEVANO NUMERO NOI PASS'. Credo più de questa nessuno potrà mai dì nient'altro. -