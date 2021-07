Manifestazione anti green pass, arrivano le prime denunce a Pescara (Di lunedì 26 luglio 2021) Pescara - arrivano le prime otto denunce per la Manifestazione contro il green pass che si è svolta sabato pomeriggio nel centro di Pescara. La Digos del capoluogo adriatico sta depositando una prima informativa in Procura. Si tratta di soggetti considerati promotori e organizzatori dell'evento. Tra gli otto c'è anche un avvocato, che è stato segnalato in Procura per aver tirato un calcio ad un banchetto di Forza Italia legittimamente allestito per una raccolta firme. Ai promotori dell'iniziativa viene contestata la violazione dell'articolo 18 del Testo ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 26 luglio 2021)leottoper lacontro ilche si è svolta sabato pomeriggio nel centro di. La Digos del capoluogo adriatico sta depositando una prima informativa in Procura. Si tratta di soggetti considerati promotori e organizzatori dell'evento. Tra gli otto c'è anche un avvocato, che è stato segnalato in Procura per aver tirato un calcio ad un banchetto di Forza Italia legittimamente allestito per una raccolta firme. Ai promotori dell'iniziativa viene contestata la violazione dell'articolo 18 del Testo ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Green Pass? No, grazie'. Torna in piazza domani a Roma il movimento IoApro, nato durante la pandemia per chiedere… - raffaellapaita : Ancora una volta la violenza dei #NoVax dimostra che la libertà di cui parlano vale solo per loro. Genova paralizza… - RaiNews : #coronavirus #lockdown: in migliaia per le strade, tutti senza mascherina. Sfondate barriere e lanciate bottiglie d… - Paola05922663 : RT @rosanna_357: @Laura_0583 Garavelli minacciato di radiazione dall’albo perché ha osato farsi vedere fra i partecipanti ad una manifestaz… - massimobordonar : «Farmaci e passa tutto»: a Roma la manifestazione per le cure domiciliari anti Covid -