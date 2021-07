Ha un malore in spiaggia a Lignano e perde conoscenza, soccorsa dai bagnini (Di lunedì 26 luglio 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Gli "angeli della spiaggia" tornano in servizio, i… Si smantella il Presepe di sabbia di Lignano… Il presepe di sabbia di Lignano ... Leggi su friulioggi (Di lunedì 26 luglio 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Gli "angeli della" tornano in servizio, i… Si smantella il Presepe di sabbia di… Il presepe di sabbia di...

Ultime Notizie dalla rete : malore spiaggia Ha un malore in spiaggia a Lignano e perde conoscenza, soccorsa dai bagnini Si sono vissuti veri attimi di paura, questa mattina, verso le 11, sulla spiaggia di Lignano Sabbiadoro, davanti ai lettini dell'Ufficio 10. Una turista ha avuto un malore sull'arenile, mentre stava ...

Liguria, bandiera rossa e mare mosso: si tuffano e annegano I due ragazzi, entrambi minori, sono riusciti a raggiungere la spiaggia. Ad avvertire la ... Non è escluso che l'annegamento dell'uomo possa essere stato innescato da un malore o da una congestione. ...

Malore in spiaggia per un quattordicenne il Resto del Carlino MUORE PER UN MALORE IN SPIAGGIA, INUTILI I SOCCORSI Malore fatale in spiaggia questa mattina per un turista di Roma. Un 83enne di Roma Claudio Tedone è morto a Giulianova nei pressi del Lido Arcobaleno. Sul posto il 118 e la Guardia Costiera, inutili i ...

Giulianova, 83enne muore per un malore in spiaggia GIULIANOVA – Malore in spiaggia per un turista: è morto stamane un 83enne di Roma C.T.). E’ accaduto a Giulianova presso il Lido Arcobaleno: l’allerta attorno alle ore 10:30. Sul posto il 118 e la Gua ...

