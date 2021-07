Covid Italia, bollettino 26 luglio: crescono i morti (22), scendono i positivi (3.117), ma crescono ricoveri e terapie intensive (Di lunedì 26 luglio 2021) Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 11 (ieri 16). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.512, in aumento di 120 rispetto a ieri L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 26 luglio 2021) Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 11 (ieri 16). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.512, in aumento di 120 rispetto a ieri L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

SkyTG24 : Covid, mille euro di bonus vacanze da spendere in Italia per chi si vaccina: la proposta - borghi_claudio : Il nostro SPERANZA vuol pensare di cancellare libertà fondamentali in un giorno in cui il bollettino (da cancellare… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 3.117 i nuovi positivi e 22 le vittime nelle ultime 24 ore in Italia. Il tasso di positività sale… - Gerardo59895919 : RT @Libero_official: Nel #RegnoUnito per il 5° giorno consecutivo calano i contagi da #coronavirus. Eppure, sottolinea #Zangrillo, nessuno… - PastoreFrance : RT @ClaudioDeglinn2: La Lamorgese indaghera' per individuare chi ha protestato contro il governo per Gree pass..sempre più una dittatura sa… -