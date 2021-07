Autostrade Liguria, trovato l’accordo che evita il caos sull’A10: no deviazione verso Savona, ma doppio senso sulla carreggiata aperta (Di lunedì 26 luglio 2021) trovato un accordo – seppur modesto – tra Regione Liguria, Comune di Genova, Autostrade per l’Italia e Ministero delle Infrastrutture, per scongiurare il traffico in tilt sull’A10 nel tratto Genova Aeroporto-Genova Prà in direzione Savona, per il completamento dei lavori in tre gallerie. Il punto di incontro sta nel mantenere sulla carreggiata aperta il doppio senso di marcia per evitare la deviazione in direzione Savona. Tutti i dettagli verranno, invece, definiti nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021)un accordo – seppur modesto – tra Regione, Comune di Genova,per l’Italia e Ministero delle Infrastrutture, per scongiurare il traffico in tiltnel tratto Genova Aeroporto-Genova Prà in direzione, per il completamento dei lavori in tre gallerie. Il punto di incontro sta nel mantenereildi marcia perre lain direzione. Tutti i dettagli verranno, invece, definiti nel ...

