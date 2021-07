Tokyo 2020, bronzo per Odette Giuffrida nel judo (Di domenica 25 luglio 2021) (Adnkronos) - Odette Giuffrida vince la medaglia di bronzo nei -52 kg del judo alle Olimpiadi di Tokyo. L'azzurra, argento a Rio 2016, supera nella finalina l'ungherese Reka Pupp grazie a un ippon conquistando la quarta medaglia italiana in questa edizione dei Giochi. "Un argento a Rio e un bronzo a Tokyo? E' molto bello, anche se ero venuta qua per l'oro. Questo bronzo però ha un peso davvero importante per me perché viene dopo cinque anni duri, di tanti cambiamenti, infortuni e ostacoli, è una medaglia di bronzo piena di orgoglio", sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 luglio 2021) (Adnkronos) -vince la medaglia dinei -52 kg delalle Olimpiadi di. L'azzurra, argento a Rio 2016, supera nella finalina l'ungherese Reka Pupp grazie a un ippon conquistando la quarta medaglia italiana in questa edizione dei Giochi. "Un argento a Rio e un? E' molto bello, anche se ero venuta qua per l'oro. Questoperò ha un peso davvero importante per me perché viene dopo cinque anni duri, di tanti cambiamenti, infortuni e ostacoli, è una medaglia dipiena di orgoglio", sono ...

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020 Basket, il grande ritorno: un'Italia stellare batte la Germania Buona la prima. Italbasket parte a Tokyo2020 con il piede giusto e batte la Germania 92 - 82. Risultato largo arrivato in realtà a valle di una partita molto sofferta, dove i ragazzi di Meo Sacchetti ...

Alice Volpi per il bronzo: la diretta tv, e il tifo di quel collega speciale La finale per il terzo e posto delle Olimpiadi di Tokyo 2020 sarà possibile seguirla in diretta tv su Rai 2 . Il servizio pubblico - assai criticato in questa prima parte - farà vedere i colpi che ...

Tokyo 2020, prime finali del nuoto. Giornata no per l'Italia. Squalificata Pilato

Delusione per Benedetta Pilato, squalificata in batteria 100 metri rana A Tokyo 2020 la sua gara preferita non c’è, ma Pilato arrivava con buone speranze sui 100 metri rana: in batteria è stata squalificata dai giudici per una irregolarità in vasca. “A parte la gara ...

