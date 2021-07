Tokyo 2020, a 46 anni si ritira Oksana Chusovitina (Di domenica 25 luglio 2021) Oksana Chusovitina è una specie di mito vivente. Ha vinto un argento olimpico a Pechino nel volteggio, ma vanta tanti altri record. A parte essere la più longeva ginnasta ad essere ancora in attività, ... Leggi su quotidiano (Di domenica 25 luglio 2021)è una specie di mito vivente. Ha vinto un argento olimpico a Pechino nel volteggio, ma vanta tanti altri record. A parte essere la più longeva ginnasta ad essere ancora in attività, ...

Coninews : Tokyo 2020 come Rio 2016. ?????? Dopo cinque anni Elisa Longo Borghini si conferma di bronzo nella prova in linea o… - Eurosport_IT : ECCOLA LA PRIMA MEDAGLIA DI GIORNATA! ?? Elisa Longo Borghini ci regala il bronzo nella prova in linea femminile di… - matteosalvinimi : La grande sensibilità di Vito Dell'Aquila, neocampione olimpico di #taekwondo, categoria -58 kg a Tokyo 2020: 'Ques… - alelomi : RT @OGiannino: Curiosità. Le quasi 5mila medaglie tra oro argento e bronzo che saranno assegnate a Tokyo vengono tutte da metallo riciclato… - flamanc24 : RT @Eurosport_IT: OROOOOOO PER IL NOSTRO VITOOOO!!!! ???????????? Fate sentire il vostro tifo per gli Azzurri ? -