Tennis, Olimpiadi Tokyo. I Lorenzi funzionano assieme: Sonego e Musetti superano Andujar/Carballes Baena, ora Mektic/Pavic (Di domenica 25 luglio 2021) Alla fine non è male, la coppia di Lorenzi. Non ci riferiamo a Paolo ed un compagno x, ma a Sonego e Musetti, ritrovatosi quasi per caso a giocare il doppio maschile nel torneo di Tennis dei Giochi Olimpici di Tokyo. I due, protagonisti con un buon affiatamento, esordiscono felicemente battendo Pablo Andujar e Roberto Carbellas Baena per 7-5 6-4 e passano agli ottavi di finale; l’accoppiamenti non sarà però dei migliori poiché i prossimi avversari saranno i croati Nikola Mektic e Mate Pavic, numeri 1 del seeding. L’inizio potrebbe far ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021) Alla fine non è male, la coppia di. Non ci riferiamo a Paolo ed un compagno x, ma a, ritrovatosi quasi per caso a giocare il doppio maschile nel torneo didei Giochi Olimpici di. I due, protagonisti con un buon affiatamento, esordiscono felicemente battendo Pabloe Roberto Carbellasper 7-5 6-4 e passano agli ottavi di finale; l’accoppiamenti non sarà però dei migliori poiché i prossimi avversari saranno i croati Nikolae Mate, numeri 1 del seeding. L’inizio potrebbe far ...

Advertising

sportface2016 : +++#Tennis, Matteo #Berrettini non andrà alle Olimpiadi di #Tokyo2020 per un infortunio muscolare+++ - InteBNLdItalia : ?? Brutte notizie per Berrettini che per un infortunio muscolare è costretto a rinunciare ai Giochi Olimpici di… - Coninews : Infortunio muscolare e niente Olimpiadi per Matteo #Berrettini. Dopo lo storico exploit nel torneo di Wimbledon il… - mario_cama : RT @SkySport: Italia alle #Olimpiadi, i risultati degli azzurri: #Giorgi al 2° turno nel tennis femminile #SkySport #Tokyo2020 #Tennis htt… - OA_Sport : Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti debuttano in maniera felice contro la coppia spagnola composta da Pablo Andujar e… -