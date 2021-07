Taranto, ragazza disabile abusata per due anni su un autobus: otto autisti indagati (Di domenica 25 luglio 2021) Violenza sessuale aggravata ai danni di una ragazza disabile di 20 anni: questo il reato per cui sono indagati otto autisti dell’azienda di trasporto pubblico di Taranto. Hanno dai 40 ai 62 anni e, secondo l’accusa, avrebbero abusato per quasi due anni della giovane, gravata da un disagio psichico lieve ma evidente, già vittima di violenza sessuale da parte di un vicino di casa a 14 anni. Due le aggravanti: aver agito su persona sottoposta a limitazioni della libertà personale e aver ... Leggi su tpi (Di domenica 25 luglio 2021) Violenza sessuale aggravata ai ddi unadi 20: questo il reato per cui sonodell’azienda di trasporto pubblico di. Hanno dai 40 ai 62e, secondo l’accusa, avrebbero abusato per quasi duedella giovane, gravata da un disagio psichico lieve ma evidente, già vittima di violenza sessuale da parte di un vicino di casa a 14. Due le aggravanti: aver agito su persona sposta a limitazioni della libertà personale e aver ...

rtl1025 : ?? Parcheggiavano gli autobus in luoghi isolati, bloccavano le porte e poi abusavano di una ragazza disabile. Per q… - silviaindump : RT @ultimenotizie: Parcheggiavano gli autobus in luoghi isolati, bloccavano le porte e poi abusavano di una ragazza disabile. Per questo 8… - chrrkyoin : RT @rtl1025: ?? Parcheggiavano gli autobus in luoghi isolati, bloccavano le porte e poi abusavano di una ragazza disabile. Per questo 8 aut… - LuigiBevilacq17 : RT @rtl1025: ?? Parcheggiavano gli autobus in luoghi isolati, bloccavano le porte e poi abusavano di una ragazza disabile. Per questo 8 aut… - haroldandnella : RT @rtl1025: ?? Parcheggiavano gli autobus in luoghi isolati, bloccavano le porte e poi abusavano di una ragazza disabile. Per questo 8 aut… -