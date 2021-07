"Se avessi voluto colpirlo...", la verità di Adriatici nei verbali (Di domenica 25 luglio 2021) Voghera, l'assessore Massimo Adriatici ha spiegato durante l'interrogatorio che se davvero fosse stato intenzionato a sparare avrebbe esploso più colpi. Ecco il verbale dell'interrogatorio Leggi su ilgiornale (Di domenica 25 luglio 2021) Voghera, l'assessore Massimoha spiegato durante l'interrogatorio che se davvero fosse stato intenzionato a sparare avrebbe esploso più colpi. Ecco il verbale dell'interrogatorio

IlMarcoDiOz : Cosa mi significano questi acquazzoni a 28/30 gradi? Se avessi voluto questo clima mi sarei trasferito a Phi Phi Island e ciao - kairi923 : RT @Tremenoventi: *Dio scende sulla terra: “raga cosa sono quelli?” Persone: “aerei” Dio: “per fare?” Persone: “volare da un posto all’altr… - pvsassone : RT @umberto_falco: Se avessi voluto un sindaco con la pistola sarei già andato a vivere in Texas. Nel 1820. #Milano @FioriFlavio @Orio… - danieletorretta : RT @umberto_falco: Se avessi voluto un sindaco con la pistola sarei già andato a vivere in Texas. Nel 1820. #Milano @FioriFlavio @Orio… - OrioliPaolo : RT @umberto_falco: Se avessi voluto un sindaco con la pistola sarei già andato a vivere in Texas. Nel 1820. #Milano @FioriFlavio @Orio… -