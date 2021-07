Morto a Roma Dino Impagliazzo | lo chef dei poveri Aveva 91 anni

(Di domenica 25 luglio 2021) È, noto anche come lo "dei".91. Era lui che sfamava oltre 300 persone ogni giorno tra le stazioni ferroviarie della Capitale assieme ai volontari che lo seguivano da. Personalità del mondo cattolico e sociale, era uno storico membro del Movimento dei Focolari di Chiara Lubich e della Comunità di Sant'Egidio. Era nato all'Isola de La Maddalena, ma viveva ada una vita. Tornava nella sua isola ogni estate per rincontrare gli amici di sempre e dedicarsi alla pesca.

È morto Dino Impagliazzo. Lo 'chef dei poveri', che cucinava ogni giorno per i senzatetto di Roma e aveva speso un'intera vita al servizio dei meno fortunati, aveva 91 anni.