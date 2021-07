Milan e Juventus, aumenta la concorrenza per Kaio Jorge: c’è il Benfica (Di domenica 25 luglio 2021) Anche il Benfica insiste per Kaio Jorge, talento del calcio brasiliano inseguito in Italia da Milan e Juventus. Come riporta ‘Globoesporte’ il club portoghese sta negoziando con il Santos il trasferimento dell’attaccante, in scadenza a fine anno. Nonostante l’agente del giocatore Giuliano Bertolucci abbia in mano altre proposte, come quella dei bianconeri e dei rossoneri, il presidente del Santos Andres Rueda preferisce trattare con il Benfica, per fare il miglior affare possibile senza dover pagare commissioni agli intermediari. “C’è una offerta importante”, ha detto il proprietario del ... Leggi su sportface (Di domenica 25 luglio 2021) Anche ilinsiste per, talento del calcio brasiliano inseguito in Italia da. Come riporta ‘Globoesporte’ il club portoghese sta negoziando con il Santos il trasferimento dell’attaccante, in scadenza a fine anno. Nonostante l’agente del giocatore Giuliano Bertolucci abbia in mano altre proposte, come quella dei bianconeri e dei rossoneri, il presidente del Santos Andres Rueda preferisce trattare con il, per fare il miglior affare possibile senza dover pagare commissioni agli intermediari. “C’è una offerta importante”, ha detto il proprietario del ...

La Juve prepara la beffa al Milan: sui social scoppia l'ironia Il campionato non è ancora cominciato ma le schermaglie tra le squadre italiane si spostano sul calciomercato . L'ultima riguarda Juventus e Milan , entrambe alle prese con l'affare Kaio Jorge . Il giovanissimo attaccante del Santos nei mesi scorsi era nel mirino anche del Napoli , ma nelle ultime settimane i rossoneri ...

Milan-Juventus, Romagnoli bianconero: torna di moda lo scambio MilanLive.it Milan e Juventus, aumenta la concorrenza per Kaio Jorge: c’è il Benfica Milan e Juventus, aumenta la concorrenza per Kaio Jorge: sale il pressing del Benfica. Ecco le parole del presidente del Santos ...

Calciomercato Serie A 2021: lunedì giorno chiave per Ronaldo e Arnautovic Il portoghese e l'austriaco dovrebbero chiudere due tormentoni che hanno agitato rispettivamente la Juventus e il Bologna ...

