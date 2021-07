LIVE Scherma, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: in pedana Santarelli. Errigo e Volpi volano agli ottavi nel fioretto. Batini eliminata all’esordio (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.53 Ci siamo: tra 2 minuti iniziano le Olimpiadi di Andrea Santarelli nella spada maschile. 4.50 In contemporanea con Santarelli, scenderanno in pedana l’ungherese Siklosi contro il cinese Dong, l’ucraino Reizlin contro lo svizzero Steffen e il neerlandese Verdwijlen contro il sudcoreano Kweon. 4.48 Fatica non poco la transalpina Thibus per imporsi contro la magiara Pasztor che si arrende 15-13. 4.46 Avanti la giapponese Ueno che si impone sull’egiziana Mohamed col punteggio di 15-5. 4.44 La cinese Chen batte 15-6 l’egiziana Hany. 4.42 Tra poco ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.53 Ci siamo: tra 2 minuti iniziano ledi Andreanella spada maschile. 4.50 In contemporanea con, scenderanno inl’ungherese Siklosi contro il cinese Dong, l’ucraino Reizlin contro lo svizzero Steffen e il neerlandese Verdwijlen contro il sudcoreano Kweon. 4.48 Fatica non poco la transalpina Thibus per imporsi contro la magiara Pasztor che si arrende 15-13. 4.46 Avanti la giapponese Ueno che si impone sull’egiziana Mohamed col punteggio di 15-5. 4.44 La cinese Chen batte 15-6 l’egiziana Hany. 4.42 Tra poco ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Scherma Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: esordio favoloso per Arianna Errigo che annichilisce Yara Elsharkawy. A br… - zazoomblog : LIVE – Scherma fioretto femminile seconda giornata Tokyo 2020 (DIRETTA) - #Scherma #fioretto #femminile #seconda - zazoomblog : LIVE – Scherma spada maschile seconda giornata Tokyo 2020 (DIRETTA) - #Scherma #spada #maschile #seconda - infoitsport : LIVE Scherma, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: argento per Luigi Samele, l'azzurro si arrende a Szilagyi - zazoomblog : LIVE Scherma Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Luigi Samele si gioca l’oro ci siamo! - #Scherma #Olimpiadi #Tokyo… -