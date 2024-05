Nove vuole Fiorello - ma lo showman temporeggia | ecco cosa gli è stato chiesto

(Di giovedì 16 maggio 2024) Amadeus è passato a, ma il gruppo americano Warner Bros Discovery ha messo gli occhi anche su. Losiciliano, però, tutt’ora non ha ancora preso una decisione. Secondo quanto riportato da Dagospia, i dirigenti di WBD avrebberodi prendere una decisione entro e non oltre “la fine di maggio”, questo perché su di lui ci sarebbe già un’idea: un programma con Amadeus. “Amadeus, fresco di contrattone quadriennale con Discovery, non ha rinunciato a realizzare un progetto televisivo con il suo amico. Un’idea suggestiva ma complessa da realizzare, visto che losiciliano è umorale: la mattina dice sì, il pomeriggio dice no, la sera dice forse. Insomma, un cacadubbi. È televisivamente capriccioso, cerca il progetto comodo, ...

Con oggi si è conclusa anche quest'avventura di Rosario Fiorello con il format di grande successo Viva Rai2 . Nell'attesa che venga sciolta la riserva in merito al futuro dello showman, si è preferito mantenere un tono divertente e goliardico per ...

