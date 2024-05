Rainbow Map - stilata la classifica dei Paesi più friendly d’Europa | l’Italia perde punti

(Di giovedì 16 maggio 2024) È statalaMap di quest’anno che– in base a come vivono i membri della comunità LGBT+ nei proprieuropei – il tasso di civiltà., manco a dirlo, ha persorispetto al 2023. La colpa è del nuovo Governo che non solo non ha fatto leggi su matrimonio egualitario e contro l’omofobia, ma ha pure attaccato la maternità surrogata, la GpA e le famiglie arcobaleno disconoscendo il genitore non biologico dai documenti dei figli. Ancora un punto in meno e finiamo a parimerito con la Lituana. Come riporta il sito diMap: “Malta è rimasta in cima allanegli ultimi 9 anni. Con 83, l’Islanda è balzata al secondo posto, guadagnando tre posizioni grazie alla nuova legislazione che ...

