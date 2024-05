LIVE – Italia-Germania | Nations League femminile volley 2024 in DIRETTA

(Di giovedì 16 maggio 2024) Latestualedi, partita valevole per la Pool 1 della prima settimana dellaballdi. Danesi e compagne, dopo la netta sconfitta incassata all’esordio contro la Polonia di Stefano Lavarini e aver beneficiato di una giornata di riposo, tornano in campo per riscattarsi subito. Le azzurre di Julio Velasco devono scrollarsi di dosso la tensione e trovare il proprio gioco per crescere e avvicinarsi alla qualificazione olimpica. Dall’altra parte della rete c’è la formazione tedesca allenata da Micha? Winiarski, reduce dal successo in tre set contro la Francia. Si preannuncia spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 13.00 ...

La DIRETTA testuale LIVE di Italia-Germania , partita valevole per la diciassettesima sessione del Gruppo A degli Mondiali 2024 di doppio misto di curling , in corso di svolgimento ad Oestersund, in Svezia. Ultimo impegno del girone per la coppia ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ITALIA SI QUALIFICA AI PLAY-OFF SE…TUTTE LE COMBINAZIONI 14.32: Una stone tedesca a punto dopo 4 tiri del terzo end 14.27: Un solo punto per l’Italia nel secondo end. Gli azzurri devono inseguire. ...

Coppa Italia, in corso la finale a Roma: Atalanta-Juventus 0-1. DIRETTA - Coppa Italia, in corso la finale a Roma: Atalanta-Juventus 0-1. DIRETTA - La Juventus è arrivata in finale di Coppa Italia dopo aver battuto in semifinale la Lazio: dopo aver vinto 2-0 l’andata a Torino, ha perso 2-1 il ritorno ma ha conquistato la qualificazione. Ai quarti ...

