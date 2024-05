I Red Devils raggiungono il livello dei Magpies in Premier League

Leggi tutta la notizia su justcalcio

2024-05-15 23:23:53 Ecco quanto riportato poco fa: Il Manchester United batte il Newcastle 3-2 in un thriller all'Old Trafford per mantenere vive le sue speranze europee. I padroni di casa sono andati in vantaggio grazie al delicato finale di Kobbie Mainoo dopo aver trovato spazio e tempo in area, ma ihanno risposto all'inizio del secondo tempo con Anthony Gordon. Amad Diallo ripristina il vantaggio dello United subito dopo, realizzando un tiro in casa dopo che il Newcastle non è riuscito a respingere un calcio d'angolo. Rasmus Hojlund ha segnato il gol dopo essere entrato dalla ...