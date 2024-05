L' intelligenza artificiale rivoluziona la ricerca su Google

(Di giovedì 16 maggio 2024) AGI - In principio c'era una casella nella quale digitare parole chiave, che una volta inviate avrebbero dato pagine e pagine di risultati spesso senza un nesso logico perfetto tra loro. Come chiedere noccioline e ritrovarsi un cesto di frutta anche con qualche ortaggio. Risultati che non erano frutto di una discussione. È probabile che in futuro i risultati non siano del tutto omogenei, ma l'apparente incongruità cheè pronto a restituire dipenderà da un 'dialogo' con il motore di. Il gigante del web che ci ha insegnato a esplorare internet in tutti i suoi meandri è pronto a fare un altro passo nel futuro. Ha iniziato a distribuire "AI Overviews", precedentemente noto come Search Generative Experience, o SGE, agli utenti negli Stati Uniti e presto in tutto il mondo. L'entra così ...

Le ricerche su Google stanno per cambiare per sempre - Le ricerche su Google stanno per cambiare per sempre - L'infornata di nuove funzioni basate sull'intelligenza artificiale appena lanciate dal gigante rappresentano una trasformazione epocale nel modo in cui cerchiamo informazioni online ...

Da quest’anno le ricerche su Google non saranno più le stesse: come cambierà il motore di ricerca - Da quest’anno le ricerche su Google non saranno più le stesse: come cambierà il motore di ricerca - I risultati delle nostre ricerche non saranno più solo in forma di link ma sarà un'IA generativa a riassumere la risposta ...

Un’intelligenza artificiale fatta in casa: sfido a un gioco elementare 21 bicchierini - Un’intelligenza artificiale fatta in casa: sfido a un gioco elementare 21 bicchierini - Ho sempre ammirato Menace, un progetto degli anni ‘60 che fa capire bene la differenza fra la cosiddetta intelligenza artificiale (IA) – di cui sono un acceso sostenitore – e quella umana: una “macchi ...