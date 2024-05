(Di giovedì 16 maggio 2024) Ladiha aperto oggi in, con l'indice Nikkei che nei primi scambi ha guadagnato l'1,19% salendo di 455,86 punti fino a quota 38.841,59.

Seduta contrastata sui listini Asia tici, dove Hong Kong e Seul sono rimaste chiuse per festività, in attesa dell'inflazione americana, uno dei dati chiave per le future decisioni della Fed sui tassi, anche se ieri il presidente Jerome Powell ha ...

Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+1,19%) - borsa: tokyo, apertura in rialzo (+1,19%) - La borsa di tokyo ha aperto oggi in rialzo, con l'indice Nikkei che nei primi scambi ha guadagnato l'1,19% salendo di 455,86 punti fino a quota 38.841,59. (ANSA). (ANSA) ...

BlackRock resta sovrappesata sulla Borsa di Tokyo

Inflazione Usa in lieve frenata, Wall Street su nuovi record. A Milano corrono le banche - Inflazione Usa in lieve frenata, Wall Street su nuovi record. A Milano corrono le banche - Invece le Borse cinesi tornano agli scambi in territorio negativo: l’indice Composite di Shanghai perde nelle prime battute lo 0,18%, a 3.140,14 punti, mentre quello di Shenzhen cede lo 0,23%, a quota ...