Cisgiordania, media: due morti in raid di Israele a Tulkarem - cisgiordania, media: due morti in raid di Israele a Tulkarem - Due persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite ieri sera durante un raid delle truppe israeliane nella città di Tulkarem, nel nordovest della cisgiordania: lo riporta l'agenzia di stampa p ...

Kiev, 'raid russo sulla città di Dnipro, almeno due morti' - Kiev, 'raid russo sulla città di Dnipro, almeno due morti' - Almeno due persone sono state uccise in un attacco missilistico russo su Dnipro, nell'Ucraina centro-orientale. Lo hanno riferito le autorità. "Secondo i dati preliminari, due persone sono state ...

"Animal Heroes" vola in Cisgiordania per salvare i cani sotto alle bombe - "Animal Heroes" vola in cisgiordania per salvare i cani sotto alle bombe - L'ultima missione è stata organizzata in cisgiordania e la delegazione è rientrata sana ... in alternativa alla sirena dei raid aerei. Anche se eravamo preparati a questa eventualità, è molto diverso ...