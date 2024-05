Chiarimento tra Fedez e Iovino | Presto la pace e un video insieme

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 16 maggio 2024) La catfight in discoteca, la presunta aggressione sotto casa (mai denunciata), la smentita, le telecamere sporcate dalla pioggia, i giornali che tirano in ballo gli ultras del Milan, intorno al caso diin questi giorni si è detto e letto di tutto. Ieri sera però Roberto Alessi e Fabrizio Corona hanno dato una nuova versione dei fatti, secondo il direttore di Novella 2000 e l’ex re dei paparazzi infatti sarebbe statoa ricevere un pugno per primo. Come se non bastasse, adesso Corona ha annunciato anche chetra il rapper e l’uomo del caffeuccio ci sarà un. Fabrizio sul suo sito Dillinger News ha rivelato che non c’è stata nessuna rissa tra Federico e Cristiano, ma una “banale” lite e che i due si chiariranno e registreranno unper celebrare ...