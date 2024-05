Italia-Israele oggi in tv | programma - orario e diretta preolimpico Debrecen 2024 basket 3×3

(Di giovedì 16 maggio 2024) Il, l’e come vedere in, sfida valida per la fase a gironi del torneodi3×3 che si giocherà a. Secondo match di giornata per le Azzurre, che chiuderanno poi il conto delle gare, almeno per questa prima fase, sabato contro le padrone di casa dell’Ungheria. Una partita fondamentale, questa, per il quartetto composto da Rae Lin D’Alie, Chiara Consolini, Laura Spreafico e Sara Madera, chiamate a vincere contro una Nazionale alla portata, ranking alla mano, ma di sicuro da non sottovalutare se si vuole ripetere l’impresa di tre anni fa, quando, sempre a, arrivò la qualificazione alle Olimpiadi per l’. La palla a due è fissata alle ore 21:10 ...

Ateneo in California vara boicottaggio Israele, primo degli Usa - Ateneo in California vara boicottaggio Israele, primo degli Usa - (ANSA) - WASHINGTON, 15 MAG - La Sonoma State University (Ssu) in California, una scuola di arti liberali parte della California State University Network, è la prima istituzione accademica americana a ...

Guerra Israele-Hamas, Ue chiede stop immediato a operazioni a Rafah. LIVE - Guerra Israele-Hamas, Ue chiede stop immediato a operazioni a Rafah. LIVE - L'esercito israeliano prosegue la sua avanzata con i tank e le truppe. Fuori servizio l'ospedale Europeo, situato vicino alla città palestinese, dopo che i generatori elettrici hanno smesso di funzion ...

L’aeroporto di Fiumicino sbarca nel centro di Roma: ADR lancia “Airport in the City”, il servizio per il check-in e consegna bagagli a Termini - L’aeroporto di Fiumicino sbarca nel centro di Roma: ADR lancia “Airport in the City”, il servizio per il check-in e consegna bagagli a Termini - L’aeroporto di Fiumicino arriva nel centro di Roma dove i passeggeri, da oggi, potranno effettuare il check-in e imbarcare senza costi aggiuntivi il proprio bagaglio da stiva alla stazione ...