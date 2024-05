Ponte del Ciolo - i divieti | Ora niente bivacco

Svita un bullone dal Ponte del Ciolo: «Non è stabile». Video virale. La Provincia: «Azioni legali» - Svita un bullone dal ponte del ciolo: «Non è stabile». Video virale. La Provincia: «Azioni legali» - Sono trascorsi pochi giorni dall'inaugurazione e dalla riapertura del ponte del ciolo a Gagliano del Capo, e già i riflettori sono nuovamente puntati sull’opera fresca di ricostruzione, a causa di un ...

Custodi del bosco, corteo per difendere l'antico bosco d'Arneo - Custodi del bosco, corteo per difendere l'antico bosco d'Arneo - È tempo di unire voci e colori per salvare il bosco d’Arneo: sabato 11 maggio a Lecce scenderemo in piazza con cittadini e associazioni in difesa della natura. Il corteo, organizzato dai Custodi del b ...