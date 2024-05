Restyling prima della cena del G7 organizzata da Quirinale | il Castello Svevo è un cantiere

(Di giovedì 16 maggio 2024) Un luogo, con tutto quello che c?è intorno, da rimettere a nuovo per ospitare i granditerra. Sono partiti in questi giorni i lavori all?esterno del, che...

La cena della prima sera del G7 in Puglia sarà a Brindisi , nel Castello Svevo . «Sono particolarmente fiero di confermare che il Governo italiano ha scelto Brindisi come sede della...

La schiera dei Popolari con Nico Balice: “Siamo una squadra, ho bisogno di voi”. Al tavolo anche Ferrazzano - La schiera dei Popolari con Nico Balice: “Siamo una squadra, ho bisogno di voi”. Al tavolo anche Ferrazzano - Presentazione delle liste dei Popolari per l'Italia e Diritti e Libertà Molise a Termoli. Al tavolo, al fianco del segretario regionale Vincenzo Niro e del candidato sindaco Nico Balice, gli uscenti ( ...

Approvato ulteriore progetto per la manutenzione stradale nel Brindisino in vista del G7 di giugno - Approvato ulteriore progetto per la manutenzione stradale nel Brindisino in vista del G7 di giugno - Previsto il rifacimento stradale di tratti di Contrada Baroncino, nei pressi dell’aeroporto, e lungo la provinciale per San Vito dei Normanni, nell’area del castello svevo.

Brindisi, in arrivo il G7: investimento di un milione di euro - Brindisi, in arrivo il G7: investimento di un milione di euro - In vista del prossimo G7 che si terrà a Borgo Egnazia, Fasano, dal 13 al 15 giugno, è stato approvato un ulteriore progetto di un milione di euro per la manutenzione stradale nella provincia di Brindi ...