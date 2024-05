Dove vedere in tv Italia-Germania - orario Nations League volley femminile 2024 | programm - cana -e, streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 16 maggio 2024) Oggi giovedì 16 maggio (ore 13.00) si gioca, match valido per la2023 di. Le azzurre sono pronte per scendere in campo ad Antalya (Turchia) per affrontare il secondo incontro della prestigiosa competizione internazionale. Dopo aver esordito due giorni fa contro la Polonia, le ragazze di Julio Velasco andranno a caccia della vittoria contro l’insidiosa compagine tedesca. L’ha la necessità di fare bene nel corso di questa fase preliminare, poiché al termine si chiuderà il ranking FIVB e verranno assegnati gli ultimi cinque pass per le Olimpiadi di Parigi. La nostra Nazionale ha tutte le carte in regola per puntare al successo contro le teutoniche e compiere un altro passo verso i Giochi. A ...