Giro d’Italia Milan fa il bis allo sprint tra Var e cadute

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 16 maggio 2024) Al primo verosenza imprevisti per lui in questo, Jonathanfa la voce grossa: sul lungomare di Francavilla concede il bis, fin qui l’unico a gonfiare il conto personale insieme a sua maestà Pogacar. Da una volata caotica, risolta infilando la porta giusta dopo esser rimasto imbottigliato nel traffico, il gigante friulano esce anche con un record: è lui a firmare la tappa oltre i 200 chilometri più veloce della storia (oltre 47 di media). "Facile dire che ho fatto una bella volata, ma non dimentico il lavoro dei miei compagni per una giornata intera: è bellissimo quando completi l’opera", l’omaggio al suo team di Jonny, così concentrato sulloda non accorgersi di quel che gli accade alle spalle: i dispetti fra Merlier e Molano negli ultimi metri, che costano al ...