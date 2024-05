(Di mercoledì 15 maggio 2024) IN PIAZZA SAN PIETRO. Il presidente die Polifin ha partecipato all’udienza generale e ha strappato un sorriso a Bergoglio mostrandogli laper il Santo Padre.

Il dono speciale al Papa: il patron Gewiss consegna la maglia nerazzurra con la scritta «Francesco» - Il video - Il dono speciale al Papa: il patron gewiss consegna la maglia nerazzurra con la scritta «Francesco» - Il video - IN PIAZZA SAN PIETRO. Il presidente di gewiss e Polifin ha partecipato all’udienza generale e ha strappato un sorriso a Bergoglio mostrandogli la maglia nerazzurra speciale per il Santo Padre. Un dono ...

Serie A: le formazioni di Atalanta-Roma. Scontro Champions al Gewiss Stadium - Serie A: le formazioni di Atalanta-Roma. Scontro Champions al gewiss Stadium - Ecco le formazioni ufficiali di Atalanta-Roma, che scenderanno in campo alle 20,45 al gewiss Stadium per lo scontro diretto con punti Champions League in palio. ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; ...

Calcio e Finanza - Correa, niente obbligo di riscatto per l' OM : quanto pesa il Tucu sul bilancio dell'Inter - Calcio e Finanza - Correa, niente obbligo di riscatto per l' OM : quanto pesa il Tucu sul bilancio dell'Inter - Ieri, al gewiss Stadium di Bergamo, sono evaporate le residue speranze di qualificazione alla prossima Champions League dell'Olympique Marsiglia, annichilito 3-0 dall'Atalanta ...