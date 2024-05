Mare Nostrum il libro di Lorenzo Cipriani Uno scrittore navigatore prestato alla scienza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 16 maggio 2024) C’è lo sguardo inesauribilmente affamato di, storico dell’arte pistoiese e skipper, in ". Navigando nella storia: un periplo del mondo antico in barca a vela",edito da Giunti che dopo l’uscita nelle librerie lo scorso 2 maggio viene presentato "a casa"Biblioteca San Giorgio oggi, alle 17, presenti lo storico Claudio Rosati in dialogo con l’autore e l’attrice Maria Cassi che leggerà alcuni passi del. Il volume fotografa l’esatto viaggio compiuto dain barca a vela lungo le rotte mediterranee dei popoli che hanno fondato l’Occidente, approdando nei porti delle terre e delle isole che furono protagoniste del mondo antico. L’itinerario si sviluppa dall’ItaliaGrecia fino a ...