Il giallo della caldaia esplosa - gravissimo ragazzo di 27 anni | L’ho visto avvolto dalle fiamme

(Di giovedì 16 maggio 2024) San Cesario (Modena), 16 maggio 2024 – Si è sfiorata la strage, l’altra sera, in una villetta di San Cesario, nel modenese: a causa dello scoppio di unadomestica, infatti, tre persone sono state investite da una grossa fiammata ed ora un 27enne versa in condizioni gravissime al centro grandi ustionati di Parma. A restare feriti il proprietario dell’abitazione, Paolo Fasano, 63enne ex candidato sindaco nelle precedenti amministrative e security manager, un idraulico di Castelfranco Emilia di 62e un giardiniere di 27. Sul posto sono accorsi i pompieri, i sanitari del 118 e i carabinieri, che si stanno ora occupando delle indagini. I tre feriti si trovavano nel bagno dell’abitazione poiché, a seguito di un danno causato ai tubi di acqua e gas durante gli scavi per l’impianto di irrigazione in corso nella vicina ...